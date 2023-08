Jorge Aragão fala sobre tratamento contra o câncer e relação com a doença: 'medo'

O cantor Jorge Aragão falou sobre o seu tratamento contra um câncer em entrevista ao Fantástico deste domingo (13) e se emocionou ao lembrar do retorno aos palcos.

O show em Madureira, no Rio de Janeiro, aconteceu no domingo (6), após o cantor receber autorização médica.

"A gritaria que eu ouvia. Aquela energia que subia. O pessoal ficou muito tempo gritando. [Eu estava] em uma cama de orações e energias boas muito fortes para mim, que me fizeram caminhar até a frente do palco. Ali, eu não aguentei", disse. "Eu estou vivo", contou ele à repórter Renata Ceribelli.

O sambista também falou sobre o medo que sentiu ao descobrir o Linfoma não Hodgkin, um câncer do sistema linfático, em julho passado. "Minha cabeça não conseguiu, até hoje, assimilar tudo. [De repente] você está com um 'Linfoma não Hodgkin', palavras que eu nunca ouvi falar. Pavor, medo", relatou.

Jorge Aragão chegou a ficar internado e respondeu muito bem ao início do tratamento. "Já fiz a segunda quimioterapia. Quando eu entro numa máquina dessas de ficar muito tempo, só a música que me abraça, que me envolve. É um cobertor."

Liberado para trabalhar

O cantor foi liberado e aconselhado pelos médicos a não parar de trabalhar, mesmo durante o tratamento, que vai durar cinco meses. O artista segue cumprindo a agenda de shows.

"Cantar sempre que for possível. Não ligar para os malvados. Perdoar os pecados", cantarolou o sambista. "É assim que eu vou viver, o tempo todo", disse.

Aragão também se emocionou durante a entrevista e foi questionado por Renata Ceribelli: "Esse choro te faz bem? É de emoção?".

"Faz bem, faz bem. Esse sou eu. É um renascimento, Renata", respondeu.