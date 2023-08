Quem são os pais de Larissa Manoela? Entenda polêmica envolvendo R$ 18 milhões da atriz

A briga familiar envolvendo a atriz Larissa Manoela e os pais, Silvana Taques Santos e Gilberto Elias, ganhou os holofotes da mídia nos últimos meses. As divergências na condução da carreira e do dinheiro da artista teriam sido o estopim para o rompimento entre eles.

Em entrevista ao programa Fantástico, na noite do último domingo (13), Larissa revelou detalhes da polêmica da família. A atriz contou que decidiu deixar todo o patrimônio para os pais, avaliado em R$ 18 milhões, para poder, a partir de agora, cuidar do próprio dinheiro. "Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização", revelou.

Ela ainda destacou que não sabia o que recebia: "Eu só queria entender esse negócio. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago".

No último ano, a busca por informações sobre os bens se intensificou, assim como o atrito com os responsáveis devido a essa demanda.

Quem são os pais de Larissa Manoela?

Silvana e Gilberto nasceram no estado do Paraná e se casaram em 1995. Larissa Manoela, filha única do casal, nasceu cinco anos depois, na cidade de Guarapuava.

De acordo com informações do portal O Globo, a mãe da atriz é pedagoga e parou de trabalhar como professora quando a carreira de Larissa, ainda criança, começou a dar certo.

Na plataforma Linkedin, Gilberto diz que foi representante comercial de uma empresa de alimentos e depois corretor de imóveis até 2010, ano em que a filha começou a fazer muito sucesso. Na mesma época, a família abriu a "Dalari", empresa que foi motivo de brigas após Larissa descobrir que tinha apenas 2% das participações, quando os pais disseram que a divisão entre os três era igualitária.

Na entrevista ao Fantástico, a atriz comentou que os pais abandonaram empregos para administrar sua carreira.

"Eu entendo que eles optaram por abdicar de suas vidas para estarem comigo", disse a artista.

'MOMENTO MAIS DIFÍCIL DA MINHA VIDA'

A atriz decidiu abdicar do patrimônio, estimado em R$ 18 milhões, e deixou tudo para os pais. Até o momento, eles não assinaram o distrato das sociedades nas duas empresas. A artista deve notificá-los extrajudicialmente.

“A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Tenho só 22 anos. Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais."

Ao Fantástico, a profissional ainda detalhou como está atualmente o relacionamento com os familiares.

"Esse momento que me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los", disse.