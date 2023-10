Larissa Manoela revela que não tem nenhum contato com os pais após polêmicas

A atriz Larissa Manoela abriu o jogo sobre a relação que mantém com os pais após a polêmica envolvendo o patrimônio dela e as empresas geridas por eles. Discreta em relação ao assunto, a artista comentou, em entrevista à revista Glamour, que não tem nenhum tipo de contato com a "família de sangue" atualmente, contando com uma nova rede de apoio escolhida por ela.

"Hoje, tenho a família que escolhi, que são meus amigos, pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é o sangue, né? E, de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou", comentou ela.

Veja também

Segundo Larissa, que foi breve sobre o assunto, os pais foram buscados por ela, mas com a falta de retorno a relação teria se encerrado. "Mas, atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande", completou ela.

Rompimento com os pais

Em duas reportagens, veiculadas pelo Fantástico, da TV Globo, Larissa Manoela revelou que concedeu um patrimônio de cerca de R$ 18 milhões aos pais por falta de um acordo. Silvana e Gilberto Taques gerenciavam a carreira da filha desde a infância e teriam se recusado a deixar o controle de empresas ligadas ao trabalho dela.

No relato, Larissa explicou que, mesmo após a maioridade, não sabia quanto recebia por cada contrato. Por isso, ela recebia apenas uma mesada dos pais e precisava de autorização para qualquer gasto além do planejado. Os áudios de pedidos feitos a Silvana e Gilberto, inclusive, foram divulgados nas reportagens.

"A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais", disse Larissa.