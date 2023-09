Larissa Manoela compartilha fotos e faz reflexão: 'a vida continua'

Após um mês intenso de polêmicas envolvendo a administração de sua fortuna e a relação com os pais, Larissa Manoela celebrou a chegada de setembro em uma galeria de registros no Instagram nesta sexta-feira (1º): "A vida continua". Nas fotos, aparecem momentos de trabalho e de lazer com o noivo e amigos, além de idas à praia.

"A vida é muito mais do que todos esses registros. A vida segue. A vida continua. A vida é boa. Mas a vida passa. Que saibamos aproveitar cada um dos momentos aqui e agora. Isso é um pedacinho mínimo dos meus dias que passaram. Que esse novo mês venha cheio de boas novas! Obrigada sempre por todo carinho", escreveu a atriz.

Nos comentários, o noivo André Luiz Frambach apoio Larissa: "Novos dias, novas histórias, que sejam sempre recheados de amor e carinho! Te amo!!! Obrigado por fazer meus dias mais felizes pra todo sempre e além".

Briga por patrimônio

Em entrevistas ao programa Fantástico, Larissa revelou detalhes da polêmica da família. A atriz contou que decidiu deixar todo o patrimônio para os pais avaliado em R$ 18 milhões, para poder, a partir de agora, cuidar do próprio dinheiro. "Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização", revelou.

“A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Tenho só 22 anos. Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais."

Ao Fantástico, ela ainda detalhou como está atualmente o relacionamento com os familiares. "Esse momento que me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los", disse.

O programa mostrou, ainda, movimentações financeiras feitas pelos pais de Larissa Manoela na conta da empresa da filha. Apenas no período mostrado, entre junho de 2022 e fevereiro de 2023, quando eles perderam o acesso à conta, há transações entre R$ 200 mil e R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 5 milhões no período. Ao assumir a empresa, Larissa também constatou que havia impostos que não tinham sido pagos.

Outra descoberta feita por Larissa, em junho deste ano, foi que em meio às negociações com os pais ela passou três meses sem plano de saúde por falta de pagamento.