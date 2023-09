Regis Danese tem alta da UTI e vai para enfermaria, informa boletim hospitalar

O cantor Regis Danese, internado após sofrer um acidente de trânsito na rodovia BR-156, em Goiânia, teve alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), informou boletim médico divulgado pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) nesta sexta-feira (1º).

Conforme o comunicado, o artista está sob cuidados na enfermaria, com estado de saúde geral regular, consciente e respirando espontaneamente.

A equipe médica já havia ressaltado a melhora no quadro do cantor gospel na última quinta-feira (31). Segundo os profissionais, o estado de saúde de Danese passou de grave para regular.

"Salientamos que Regis Danese permanece em avaliação constante pela equipe multiprofissional do hospital, com perspectivas otimistas de recuperação", diz o boletim.

ACIDENTE

Regis sofreu um acidente de carro quando ia de Goiânia para Ceres, onde faria um show. “Por volta das 18h30, Régis, que estava no volante, foi surpreendido por um caminhão que colidiu de frente com sua caminhonete que ficou totalmente destruída”, disse a nota da assessoria do artista sobre o ocorrido.

Um boletim médico sobre o estado de saúde de Regis informou que o artista teve o intestino delgado perfurado em dois lugares, fraturou três costelas e quebrou o braço.