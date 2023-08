Esposa de Regis Danese atualiza estado de saúde do cantor

Kelly Danese, esposa de Regis Danese, atualizou o estado de saúde do cantor na manhã desta quinta-feira (31) durante uma live em seu perfil no Instagram. Segundo Kelly, o estado do cantor não é grave e ele foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por "precaução".

De acordo com o relato de Danese, o artista teve o intestino delgado perfurado em dois lugares, fraturou três costelas e quebrou o braço. Ele passou por uma cirurgia nesta madrugada. "Se ocorrer tudo bem, não tiver nenhuma intercorrência, graças a Deus não vai ter, ele vai sair em 72 horas", afirmou.

Veja publicação

"Ele segue com dores, mas bem, costela quebrada, braço quebrado, mas grato a Deus pela vida. Nasceu de novo, gratidão por cada ligação, oração, intercessão e carinho, na medida do possível, vamos atualizando vocês. Deus abençoe a todos", diz a legenda da publicação.

Acidente

Regis sofreu um acidente de carro na Rodovia BR-156, quando ia de Goiânia para Ceres, onde faria um show. “Por volta das 18h30, Régis, que estava no volante, foi surpreendido por um caminhão que colidiu de frente com sua caminhonete que ficou totalmente destruída”, disse a nota da assessoria do artista sobre o ocorrido.

Um boletim médico sobre o estado de saúde de Regis também foi divulgado hoje. “Na madrugada desta quinta-feira (31) foi realizado um procedimento de laparotomia exploradora, em que foi constatada uma lesão puntiforme no intestino delgado, o que tornou necessário uma enterorrafia (costura do ferimento)”.