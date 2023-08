Regis Danese é diagnosticado com politraumatismo e transferido de hospital após acidente

Diagnosticado com politraumatismo, o cantor Regis Danese, 50, tem estado de saúde considerado grave após acidente em Jaraguá (GO), nesta quarta-feira (30). Conforme a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), ele está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

De início, o cantor foi atendido no Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino Amorim (Heja), mas foi transferido para Goiânia, onde chegou ainda na madrugada desta quinta (31).

Segundo informações da TV Anhanguera, Danese foi submetido a uma laparotomia exploratória — uma manobra cirúrgica que envolve uma incisão através da parede abdominal — durante a madrugada, em razão de uma perfuração no intestino.

Lesões pelo corpo

Legenda: Regis Danese teria colidido com uma carreta, conforme informou Brunno Danese, filho dele Foto: Reprodução/Instagram

Em nota, a SES-GO declarou que o cantor está consciente, orientado e recebeu medicação para dor. Em exame de tomografia computadorizada, foi atestada possibilidade de fraturas de três costelas, esterno e punho.

Conforme a última nota da pasta, por se tratar de um quadro de trauma grave, onde novas lesões podem ser diagnosticadas nas próximas 24h, a transferência para a capital foi providenciada para observação e novos exames.

Já o Hugol informou, também por meio de nota, que “o paciente João Geraldo Danese Silveira, internado na UTI da unidade, possui o estado de saúde geral grave, e respira espontaneamente".