Regis Danese sofre acidente de carro e publica vídeo pedindo oração

Regis Danese, de 50 anos, sofreu um acidente de carro na noite desta quarta-feira (30). Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor gospel pediu orações. Conforme Brunno Danese, filho de Regis, o carro em que Regis dirigia se chocou com uma carreta quando iam para um show. Regis já está no hospital, segundo informou Brunno.

"Eu acabei de sofrer um acidente. Tô aqui sendo atendido, o carro arrebentou toda. Tô com muita dor no abdômen. Com meu irmão não aconteceu nada, que estava ao me lado. Deus é bom e Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim", disse enquanto recebia atendimento de paramédicos.

Kelly Danese, esposa de Regis, desabafou, bastante nervosa, o que sabia sobre o ocorrido com o cantor. "A gente veio com o Regis até Goiânia porque a Brenda [filha do casal] tem um monte de divulgação e lançamento da música dela aqui e o Régis seguiu para o show. Na estrada, ele bateu de frente com uma carreta e parece que capotou. Eu não tenho notícias concretas. Sei que agora ele está no hospital em Jaraguá. Graças a Deus está bem, está muito machucado, infelizmente não vai conseguir fazer o show", disse.

Legenda: Regis Danese teria colidido com uma carreta, conforme informou Brunno Danese, filho dele Foto: Reprodução/Instagram

A cantora e compositora também agradeceu o livramento que passou ao não estar no carro com o marido e também pediu orações. "Graças a Deus, eu e a Brenda não seguimos viagem com ele. A caminhonete acabou o nosso carro, mas isso é o de menos, que ele tenha saúde, que não tenha machucado nenhum órgão por dentro. Estejam em oração. A gente precisa de energia boa. O irmão dele, Daniel, estava com ele e só ele [Regis] que machucou", contou.