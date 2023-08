Faustão está 'muito disposto' e já iniciou fisioterapia após transplante de coração

Fausto Silva está "se comunicando normalmente" e iniciou fisioterapia, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein nesta quarta-feira (30). O apresentador passou por um transplante de coração no último domingo (27).

De acordo com o comunicado, Faustão se mostra "muito disposto". "O paciente Fausto Silva continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto, após 72 horas desde a realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo", disseram o cardiologista Fernando Bacal, o cirurgião cardiovascular Fábio Antônio Gaiotto e o diretor médico do Einstein, Miguel Cendoroglo.

A função cardíaca está "normalizada e estável" e, nesta quarta, também foram retirados o dreno e alguns cateteres do apresentador.

Transplante de coração

Faustão foi submetido a uma cirurgia para transplante de coração no início da tarde de domingo (27). O procedimento foi considerado de sucesso. Ele estava internado em São Paulo desde o 5 de agosto devido a uma insuficiência cardíaca.