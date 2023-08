Faustão está evoluindo dentro do esperado e 'já quer sair andando', diz cardiologista

Fausto Silva responde bem ao pós-operatório e já quer sair andando pelo quarto, conforme informou a equipe médica que o acompanha no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira (30). O apresentador passou por um transplante de coração no último domingo (27).

"Ele está bem, evoluindo dentro do esperado, com o coração funcionando bem, consciente. Já quer sair andando", contou o cardiologista Fernando Bacal ao jornal o GLOBO.

A primeira semana após o procedimento é considerada uma das mais críticas do tratamento. É neste momento em que é observado se há ou não rejeição do novo órgão no corpo do paciente.

"Precisamos aguardar, mas o pós-operatório está indo bem e esperamos que em breve ele esteja bem para sair", disse Bacal.

Nesta terça-feira (29), Faustão foi "extubado" e "respira sem auxílio de aparelhos". O apresentador segue sob cuidados na Unidade de Tratamento de Intensivo (UTI).

COMO OCORREU A CIRURGIA

Conforme o hospital Albert Einstein, a equipe médica levou Faustão ao centro cirúrgico na tarde de domingo (27), o que levou cerca de 2h30 para ser finalizado.

"O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", pontuou o boletim do hospital.

