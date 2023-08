Jojo Todynho rebate comentário gordofóbico de Val Marchiori

A cantora Jojo Todynho, que se recupera de uma cirurgia bariátrica, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (30), para rebater um comentário gordofóbico de Val Marchiori. Em entrevista a um podcast, a socialite falava sobre suas posições sexuais preferidas e acabou citando Jojo em tom de deboche.

“Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido. Meu Deus, coitado! É a mesma coisa que espremer uma laranja. Imagina a Jojo por cima... Não vai. Ela tinha que fazer [a cirurgia bariátrica] mesmo. Está muito pesado. É uma questão de saúde, de tudo... Como é que faz?”, disse.

Em seus Stories, Jojo mandou uma direta para Val, inclusive marcando o perfil da empresária.

“Bom dia! O meu bom dia hoje é muito especial, é para você, Val, que se incomoda comigo até hoje. E não aceita o fato de eu ter sido musa do Baile do Vogue e de ter posado para a revista. E você que é a mulher padrão maravilhosa nunca foi chamada”, iniciou a artista.

“Uma coisa eu dou graças a Deus, eu não preciso falar de ninguém. Não preciso sair de casa para ir para podcast, eu ganho dinheiro sentada em casa. Me preocupo com a minha vida, comigo. Não estou nem aí, mas as pessoas têm o prazer de me cutucar, sabe por quê? Porque meu brilho incomoda”, finalizou.