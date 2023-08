Beyoncé pode estar grávida do 4º filho, diz site

Beyoncé estaria grávida do 4º filho, fruto do casamento com Jay-Z, segundo o site Media Take Out. Ela e o cantor já são pais de Blue Ivy, de 11 anos, e dos gêmeos Sir e Rumi, de 6.

A fonte do portal, que está viajando com a artista em turnê, disse que ela não tem bebido após os shows. "Normalmente ela toma uma taça de vinho ou champanhe depois de terminar seu show, mas isso não aconteceu aqui".

Os rumores sobre a gravidez surgiram um dia após Jay-Z voltar ao Instagram, o que também pode ser um indício de um futuro anúncio dos papais.

Beyoncé tem 316 milhões de seguidores na rede social, mas só segue o marido. O artista também só segue a esposa, e o post de terça-feira (29) foi para divulgar o filme “The Book Of Clarence”, produzido por ele, que estreia em 2024.