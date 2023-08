Rose Miriam resgata fotos com filho de Gugu em meio a disputa por herança do apresentador

Rose Miriam, 59, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, que morreu em 2019, compartilhou registrou antigos com o filho mais velho do apresentador, João Augusto, nesta quarta-feira (30). Rose, os filhos, os sobrinhos e a irmã de Gugu enfrentam na Justiça uma batalha pela herança do apresentador.

"Momentos que nunca deixaram de existir", escreveu Rose. A médica também publicou um vídeo do filho fazendo carinho em um cachorro.

Em junho ela compartilhou uma foto de João ainda criança nas redes sociais. "O João é um rapaz sensível e muito carinhoso, e cheio de amor ao próximo. Grandes dias virão para ele. Eu amo meu filho independentemente de qualquer situação", escreveu na época.

Rose também é mãe das gêmeas Marina e Sofia Liberato, de 19 anos, que também estão envolvidas na briga pelo espólio deixado pelo apresentador.

Herança de Gugu

A herança deixada por Gugu Liberato é bilionária. Em testamento, o montante seria dividido da seguinte forma: 75% para os três filhos (João Augusto, 21, Marina e Sofia, 19); 25% para cinco sobrinhos; e uma pensão vitalícia de R$ 163 mil por mês para a mãe do apresentador, Maria do Céu Moraes, de 90 anos.

Rose Miriam não foi contemplada. A mãe dos três filhos do apresentador briga na Justiça para que a união estável que ela diz ter tido com Gugu seja reconhecida.

João Augusto, Aparecida Liberato, irmã de Gugu, e os sobrinhos alegam que a vontade do apresentador deve ser respeitada. Já as gêmeas Marina e Sofia defendem que a mãe tenha direito a 50% do valor.