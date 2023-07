Em meio a briga judicial por herança de Gugu, Rose Miriam se declara ao filho, João Augusto

Apesar de estarem em lados opostos na briga judicial em que Rose Miriam pede o reconhecimento de união estável com Gugu Liberato, a médica costuma se declarar para o filho mais velho, João Augusto, em suas redes sociais.

No início desse mês, Rose publicou em seu Instagram uma foto de João Augusto sentado diante da logo do SBT, e desejou que o filho fosse feliz em sua trajetória. A publicação foi repercutida em vários sites, mas já foi deletada pela médica.

“João, meu filho querido e grande paixão na minha vida, eu desejo incondicionalmente que você seja uma pessoa sempre feliz em todos os aspectos da vida. Mamãe ficou muito feliz e emocionada por saber que você caminhou pelo mesmo caminho que o papai, tão alegremente caminhou em direção ao palco onde sempre foi recebido com amor e carinho por todos”, dizia ela em trecho da publicação.

Em junho, a médica não gostou de ver seguidores xingando o filho em seu perfil de nomes como “egoísta”. Em um comentário, ela escreveu:

“Meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só. Ele sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será! Ele se quer pode imaginar o imenso e infinito amor que sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos", disse ela.

Também em junho, ela postou uma foto do primogênito ainda bebê, com um novo texto, dessa vez reforçando que o ama, “independente da situação.

“Eu conheço meu filho desde o primeiro dia dele no meu ventre, e sei o que vai nas profundezas do seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está com ele, cuidando dele o tempo todo, assim como ele cuida de nós todos. O João é um rapaz sensível e muito carinhoso, e cheio de amor ao próximo. Grandes dias virão para ele. Eu amo meu filho independentemente de qualquer situação”.

Apesar das declarações da mãe, João mantém sua discrição sobre o assunto familiar em suas redes sociais. A última foto publicada com ela é de maio de 2020.

Entrevista

Recentemente, as outras duas filhas de Gugu e Rose, Sofia e Marina Liberato, falaram ao “Fantástico” sobre a batalha judicial, na qual estão ao lado da mãe, e reafirmaram que a discordância da família não afeta a relação.

“A gente coloca isso de lado. Não é um problema para gente, não afeta nossa relação, a gente não deixa. A relação de irmãos é mais importante”, disse Sofia na entrevista.