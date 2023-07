Marina Ruy Barbosa está namorando empresário milionário, diz site

A atriz Marina Ruy Barbosa está vivendo um romance com o empresário milionário Abdul Fares. Segundo a revista Quem, os dois têm amigos em comum, e apesar do relacionamento ser recente, já está sério.

A identidade do novo amor da artista foi revelada pelo jornalista Léo Dias. De acordo com ele, Abdul tem 39 anos, é nascido em São Paulo e de família libanesa.

Ele é co-fundador da Blue Group Digital, uma marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo, além de sócio da LP Real Estate, do setor imobiliário, das Lojas Mappin e da loja de móveis Marabraz.

Léo Dias ainda divulgou uma foto de Marina e o empresário deixando juntos um restaurante, na noite de quinta-feira (20).

A atriz estava solteira desde o fim do relacionamento com Guilherme Mussi, em novembro de 2022. Antes dele, ela foi casada com Xand Negrão.