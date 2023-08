Simone Susinna nega ter usado Anitta para fama e diz que não conhecia Bruna Marquezine; entenda

O ator Simone Susinna, ex-affair de Anitta, falou, nesta quarta-feira (30), sobre os rumores de que o relacionamento entre os dois ocorreu apenas com o intuito de promovê-lo em solo brasileiro. Em entrevista ao portal Leo Dias, o ator negou um falso romance e ainda reforçou que não teria tentado iniciar contato amoroso com Bruna Marquezine.

"Eu tinha o maior amor por essa mulher, pela Anitta, passamos os melhores momentos juntos. Se você me perguntar porque terminamos, eu acho que nós simplesmente éramos as pessoas certas, na hora errada da nossa vida. Eu a admiro muito, eu sempre falei bem sobre ela, mesmo antes de nos conhecermos", afirmou de início.

Simone está de passagem pelo Brasil e foi surpreendido, logo no aeroporto, com as perguntas de jornalistas sobre um contato realizado pela equipe de marketing dele com representantes de Bruna. Segundo o colunista Pablo Oliveira, do IG Gente, a intenção seria recrutar pessoas influentes no Brasil para aumentar a fama do italiano por aqui.

"Não sei porque virou essa bagunça. Só porque espalharam algumas conversas entre minha equipe e minha equipe no Brasil. Isso foi um mal-entendido, porque é normal que minha equipe trabalhe com brasileiros. Não tinha nem o meu nome, eu não sabia dessa conversa. Não tinha nada que falava sobre 'relacionamento'", disse Simone, alegando não saber do teor da conversa, mas que deveria se tratar de um possível trabalho.

Prints divulgados

A confusão com o nome do ator começou logo após os rumores do término do affair entre ele e Anitta. Em um print, a equipe do italiano cita um contato com Bruna, mas o representante brasileiro logo nega. "É impossível", pontua a mensagem, que teve o restante apagado, mas ressalta que Bruna estava namorando e indisponível para contato.

As imagens vieram a público logo após a confirmação do término do affair entre ele e Anitta. Os boatos indicam, inclusive, que o ocorrido não se deu em bons termos, já que os dois deixaram de se seguir no Instagram. Apesar disso, Simone já deixou diversos elogios a Anitta e negou veementemente que tenha se relacionado com ela por interesse.

Em meio a tudo isso, Susinna ainda se desculpou com Bruna durante a entrevista e afirma que a conheceu após a confusão. "Desculpa, Bruna, mas eu nem sabia quem era ela antes de tudo isso. Aí fui ao perfil dela e vi que é uma grande atriz, é linda. Eu desejo tudo de melhor para ela, para seu novo filme", completou também citando 'Besouro Azul'.

Por fim, ele reforçou que não teria o intuito de usar nenhum artista brasileiro como promoção, alegando que sequer havia entendido a fofoca. "Quando cheguei aqui vi essa tempestade, toda essa bagunça. As pessoas mais importantes sabem que houve um mal-entendido. Vim aqui com as melhores intenções, para saber mais sobre o Brasil, sua cultura, sua comida e tudo mais. Então, para mim, isso tudo é apenas besteira", finalizou.