Internado na UTI, maquiador Rico Tavares é diagnosticado com pneumonia

A atriz e apresentadora Dani Suzuki foi às redes sociais nessa terça-feira (29) atualizar o quadro de saúde do maquiador Rico Tavares, conhecido por trabalhar com várias celebridades. Segundo ela, ele está em estado grave e, agora, foi diagnosticado com pneumonia "muito forte".

"A luta continua. Ele está neste momento lutando contra uma pneumonia muito forte. Está tomando antibióticos e ainda não abrindo o olhinho. A gente continua sem respostas, tanto cognitivas quanto motoras. Cada minuto é aquela angústia e agonia. Ele ainda está em estado muito, muito grave, mas estou sempre aguardando aquele milagre", disse Suzuki.

Tavares está sob cuidados intensivos no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Desaparecimento

Rico havia sido declarado desaparecido nesta semana. O paradeiro do maquiador foi repercutido nas redes sociais por famosas como Bruna Marquezine, Fabíula Nascimento, Dani Suzuki e Klara Castanho.

Depois, foi descoberto que o profissional foi vítima de um atropelamento registrado na noite de 22 de agosto. Ele estava sem documentos e foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o hospital como "vítima não identificada".

O motorista suspeito de ter atropelado Rico prestou socorro à vítima e registrou a ocorrência na delegacia de Alcântara, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio.