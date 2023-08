Maquiador Rico Tavares foi reconhecido por tatuagem após repercussão do desaparecimento

O maquiador Rico Tavares, que estava desaparecido desde terça-feira (22), foi reconhecido por uma tatuagem na barriga após dar entrada em estado grave no Hospital Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do portal g1, funcionários do local afirmaram que Rico sofreu uma fratura na cervical e está com hemorragia cerebral. Ele segue entubado nesta sexta-feira (25).

Segundo a Polícia Civil, Ricardo foi atropelado em Vista Alegre, São Gonçalo, na noite de terça-feira (22). O maquiador foi encontrado desacordado e socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros no mesmo dia.

Veja foto

Legenda: Maquiador Rico Tavares foi reconhecido por tatuagem em hospital no Rio de Janeiro Foto: Reprodução

A atriz Danielle Suzuki, melhor amiga do maquiador, esteve no Heat nesta quinta (24) e tentava com a família que ele fosse transferido para uma unidade de saúde particular.

“Segurei a mãozinha dele ali no hospital e disse ‘Cadin, te achei! Eu tô aqui…’ e, ao ouvir minha voz, uma lagrima caiu do olho dele”, disse a artista. "Ele está lutando pela vida. Aguardamos um milagre”, completou ela.

Segundo Dani Suzuki, o carro em que Rico estava quando desapareceu ainda não foi encontrado. Por meio das redes sociais, ela agradeceu o empenho das autoridades em localizar o amigo.

Imagens de câmeras de segurança registraram Ricardo na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura de Itaipuaçu, Maricá, quando ele saiu do carro e entrou em um bar. A polícia apurou informações no local e já ouviu o dono do estabelecimento. O carro foi filmado pela última vez já em São Gonçalo.

Investigações apontam que ele estava a caminho de Itaboraí para fazer a maquiagem da atriz Letícia Spiller. A polícia ainda apura circunstâncias do atropelamento e o paradeiro do carro de Ricardo.