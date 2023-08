Esposa de homem que morreu em um atropelamento enquanto a beijava se pronuncia: 'quero é justiça'

Cristiane Mendes e Jonatan Ribeiro estavam caminhando em uma calçada, na manhã do último domingo (20), na Zona Sul de São Paulo, quando foram atingidos por um carro desgovernado. Apesar de ser socorrido, o homem não resistiu aos ferimentos, e morreu. Motorista foi preso em flagrante, mas conseguiu liberdade provisória.

Uma câmera de segurança capturou o momento exato do acidente. Nas imagens, Cristiane e Jonatan estavam caminhando com o cachorro de estimação pela calçada, pararam para se beijar, e de repente, um veículo invadiu a rua. O animal não foi atingido.

"Não conhecíamos este homem. Sempre fomos de paz e infelizmente ele tirou a vida do meu marido. E está solto. Única coisa que quero é justiça”, disse a mulher ao g1. Cristiane teve escoriações nos braços e nas pernas.

A irmã da de Jonatan, Amanda Ribeiro, também comentou sobre o caso: "Eles saíram pra passear porque eles trabalhavam de domingo a domingo. No domingo de folga dos dois, saíram mais cedo de casa pra passear. Nem tinham o costume de sair naquele horário".

O homem de 31 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal do M’Boi Mirim, já Cristiane Mendes, de 26 anos, levada ao Hospital Municipal do Campo Limpo.

Caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo pelo 47º Distrito Policial (Capão Redondo). Cristiane teve alta do hospital no mesmo dia.

Motorista

No local do acidente, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou positivo para dosagem alcoólica. Ele também passou por uma audiência de custódia e conseguiu o alvará de soltura com liberdade provisória.

Entre as obrigações que o motorista terá que cumprir, estão o comparecimento bimestral em juízo, manter o endereço atualizado, proibição de ausentar-se da comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao juízo, e proibição de "frequentar bares, boates, prostíbulos e afins".

O juiz considerou para o alvará de soltura que nada consta nos "autos acerca da dinâmica dos fatos", entre outros pontos: