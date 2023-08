Chuva em Caraguatatuba causa queda de árvore e destelhamento de igreja e shopping em São Paulo

A chuva forte que caiu sobre Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na tarde dessa quinta-feira (24), provocou quedas de árvores, destelhamento de igreja e de shopping, queda de muro e outros estragos na cidade. Uma das árvores que caíram, inclusive, afetou um fusca que estava estacionado, partindo o carro ao meio. Informações são do g1.

Segundo a Defesa Civil, o temporal, com ventos que chegaram a 90 quilômetros por hora (km/h), atingiu diferentes regiões do município. No entanto, os agentes não foram acionados para atender escorregamentos em áreas de risco e nem há registros de vítimas.

Um dos prédios mais danificados foi o Shopping Serramar, que acumulou estragos no estacionamento e em um quiosque, afetado pela queda de uma árvore e de um outdoor. Apesar disso, o estabelecimento informou ao g1 que não houve feridos e nem prejuízo ao funcionamento do shopping.

Tempestade forte e isolada

De acordo com a instituição de meteorologia MetSul, o temporal pode ter sido provocado por uma célula de tempestade muito forte e isolada que se formou devido ao intenso calor que fazia no litoral paulista, com temperaturas próximas a 40ºC, pelo segundo dia consecutivo.

"A rápida passagem do vento e sua violência não permitem descartar a passagem de um tornado, especialmente porque atuava uma corrente de jato em baixos níveis na região com maior cisalhamento de vento", comunicou a MetSul.

Outra hipótese é a de uma "microexplosão", que são correntes de vento violentas e descendentes que, ao alcançar a superfície, se espalham de maneira radial, produzindo estragos.