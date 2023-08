Fenômeno raro, 'tempestade supercelular' atinge o noroeste da China

No último sábado (12), um raro fenômeno foi registrado no noroeste da China. Uma grande nuvem de tempestade supercelular se formou sobre Tacheng. Um morador local filmou todo o acontecimento. No vídeo é possível ver a formação sobre o céu da cidade, que fica próxima à fronteira do Cazaquistão.

Nuvens do tipo produzem uma forte tempestade, geralmente acompanhada de trovoadas, raios e até granizo. Segundo a televisão estatal chinesa CCTV, outras localidades do país também foram atingidos por fortes chuvas de curta duração no mesmo dia.

Tempestades superceulares

Mais raras, as tempestades supercelulares, como a que atingiu Tacheng, apresentam uma duração média de 2 a 6 horas. Sua estrutura singular resulta, porém, em significativas descargas de chuva e, ocasionalmente, até granizo.