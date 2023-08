Ricardo Tavares, maquiador de celebridades, é encontrado no Rio de Janeiro após dois dias

O maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, que estava desaparecido na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi encontrado com vida nesta quinta-feira (24). Ele está internado em estado grave no Hospital Alberto Torres.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) informou ao portal g1 que o maquiador foi atropelado em São Gonçado, na noite de terça-feira (22).

O maquiador foi encontrado desacordado e socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O hospital informou que ele segue internado e entubado, com lesão na coluna cervical e na cabeça.

Celebridades como Danni Suzuki, Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti e Juliana Knust pediram ajuda para encontrar o maquiador nas redes sociais.

Maquiador saiu para fazer trabalho

Ricardo saiu de casa na terça-feira para fazer um trabalho em Itaboraí. Ele iria fazer a maquiagem da atriz Letícia Spiller, mas não chegou ao local.

Dani Susuzi, que é amiga de Ricardo, publicou um vídeo agradecendo o trabalho da Polícia Civil e informando que iria até o hospital. "Eu queria dar a notícia que achamos o Ricardinho. Estamos correndo para o hospital. Ele foi atropelado e encontrado. Estamos indo para o Hospital Alberto Torres", disse a atriz.

A apresentadora Regina Casé também comentou sobre a localização do maquiador. "Vamos continuar rezando por sua recuperação. Obrigada a todos que compartilharam", disse.