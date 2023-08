Maquiador de celebridades desaparece e Danni Suzuki pede ajuda: 'meu melhor amigo'

A atriz Danni Suzuki pediu ajuda nas redes sociais para encontrar o maquiador Ricardo Tavares, desaparecido desde terça-feira (22), no Rio de Janeiro.

A artista publicou uma série de fotos ao lado do amigo no Instagram, e explicou que ele sumiu saindo de um sítio, em Retiro, Itaboraí.

“Amigos, meu melhor amigo, meu irmão, que preenche minha vida com tanta cor e amor há 25 anos, sumiu anteontem saindo do sítio em Itaboraí e indo para a casa nova, em Itapuaçu, levando umas plantinhas no carro para plantar lá. Nesse trajeto ele sumiu! Meu deus! Não consigo mais imaginar o que pode ter acontecido, então estou agarrada com Deus e pedindo que, por favor, divulguem”, escreveu ela, reforçando que Ricardo é um dos melhores maquiadores do Brasil.

Celebridades como Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti e Juliana Knust também compartilharam em suas redes a foto de Ricardo, com telefones para quem tiver mais informações.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).