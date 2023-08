Piora do estado de saúde de MC Marcinho faz família poupar a mãe do cantor sobre quadro clínico

Após a piora do quadro clínico de MC Marcinho, os irmãos do cantor decidiram poupar a mãe do artista das novas notícias, conforme informação do Metrópoles.

Em junho, o funkeiro foi internado no Hospital Copa D'or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Na ocasião, Fátima passou mal ao ver o estado do filho, e chegou a ser internada também com pressão alta, recebendo alta médica no mesmo dia.

A piora no seu estado de saúde ocorreu devido a um quadro de infecção generalizada, fazendo com que ele deixasse a fila de transplante de coração. Conforme as regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor deve ter condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão.

Espera por transplante

O funkeiro vem enfrentando problemas no coração nos últimos anos e, em 2021, precisou colocar um marca-passo após sofrer um princípio de infarto.

Em março, ele precisou cancelar mais de 20 shows devido aos problemas de saúde e passou por uma cirurgia cardíaca para realizar a troca do marca-passo.

No dia 13 de julho, MC Marcinho realizou uma cirurgia para implantar um coração artificial após ser intubado em estado grave por conta de uma parada cardíaca, no dia 10 de julho.