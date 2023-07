MC Marcinho é internado em estado grave após sofrer parada cardíaca

O cantor MC Marcinho, de 45 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória, nesta segunda (10), e precisou ser intubado. O funkeiro, que está internado na UTI do Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, teve uma piora no estado de saúde após apresentar complicações decorrentes da cirurgia de troca de marca-passo.

ESTADO DE SAÚDE

Logo após o Carnaval, Marcinho deu entrada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com diagnóstico de "água no pulmão" - nome popular do edema pulmonar. Ele chegou e receber alta e voltar para casa, mas continuou precisando da nova cirurgia.

Marcinho revelou que já tinha problemas no coração há algum tempo e vinha acompanhando a condição de saúde.

"Só que colocaram o marca-passo de maneira errada, e agora vou precisar colocar outro marca-passo, para eu poder voltar a ter livros e uma vida mais tranquila e normal de novo”, explicou.

Um marca-passo foi colocado nele em agosto de 2021. Dois anos antes, o funkeiro teve um princípio de infarto e já em 2021 ficou em coma após uma infecção bacteriana no pé esquerdo.

MC Marcinho chegou a cancelar mais de 20 shows em março deste ano devido ao problema de saúde que enfrentou.