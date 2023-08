Mc Marcinho tem piora em quadro de saúde e deixa fila de transplante de coração

O cantor MC Marcinho teve uma piora no seu estado de saúde devido a um quadro de infecção generalizada e deixou a fila de transplante de coração, segundo comunicado da assessoria de imprensa nesta terça-feira (22). As informações são do portal g1.

O artista está internado desde o dia 27 de junho, no Hospital Copa D'or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

Por conta da piora no estado de saúde, o nome de Marcinho foi retirado da fila de transplantes de órgãos. Conforme as regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor deve ter condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão.

"Muitas complicações estão surgindo agora e, nesse momento, ele não tem condições de fazer a cirurgia. Ele estava na fila do transplante, mas com o quadro de infecção se agravando, não pode fazer a cirurgia", disse a assessora do cantor, Vanessa Bicalho.

Uma campanha para doação de sangue foi realizada por familiares e amigos do funkeiro nas redes sociais. Mauro Garcia, irmão do cantor, também comentou sobre a situação.

"Amigos, estou precisando muito da ajuda de vocês mais uma vez. A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus pra que gente não perca ele. Desde já, obrigada por todas orações. Me ajudem! Nosso Deus é o Deus do impossível", escreveu.

DIVÓRCIO APÓS 20 ANOS DE CASAMENTO

Pouco antes de se internar, a mulher do cantor, Kelly Garcia, pediu o divórcio após 20 anos de casamento. Segundo a assessoria do artista, ele ainda não sabe sobre os trâmites da separação.

"A separação saiu, mas Marcinho ainda não tem ciência, pois está sedado e em estado grave. O quadro piorou e ele não segue mais na fila do transplante. Ele está com infecção generalizada e muito fraco para fazer cirurgia", disse assessoria do funkeiro.

ESPERA POR TRANSPLANTE

O funkeiro vem enfrentando problemas no coração nos últimos anos e, em 2021, precisou colocar um marca-passo após sofrer um princípio de infarto.

Em março, ele precisou cancelar mais de 20 shows devido aos problemas de saúde e passou por uma cirurgia cardíaca para realizar a troca do marca-passo.

No dia 13 de julho, MC Marcinho realizou uma cirurgia para implantar um coração artificial após ser intubado em estado grave por conta de uma parada cardíaca, no dia 10 de julho.