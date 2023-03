MC Marcinho desmarca shows após internação por problemas cardíacos

O cantor MC Marcinho, de 45 anos, desmarcou a agenda de shows por recomendações médicas. O artista foi internado no dia 27 de fevereiro, depois da maratona de shows no Carnaval, e teve alta no começo desta semana. O artista havia sido diagnosticado com problemas cardíacos e edema pulmonar.

Apesar de já estar em casa, a prescrição médica foi de repouso absoluto por 10 dias e 20 dias sem pegar avião.

A acessoria de Marcinho, através das redes sociais, emitiu um comunicado informando o estado de saúde do cantor.

“Diante do tratamento cardíaco, ao qual nosso querido MC Marcinho está sendo submetido, informamos que os eventos que dependendem de deslocamentos aéreos precisarão ser remarcados por recomendações médicas. Contamos com o carinho, compreensão e orações de todos que amam o nosso príncipe do funk para que logo ele esteja 100% e volte a cumprir todas as suas atividades normalmente”, diz a nota.

PROBLEMAS DE SAÚDE

Em 2019, o funkeiro teve um princípio de infarto e foi hospitalizado. Em 2020, o funkeiro deu entrada na CTI por causa de Covid-19.

Em fevereiro de 2021, Marcinho ficou quatro dias em coma por causa de uma infecção bacteriana no pé esquerdo. Ele precisou ficar três meses no hospital porque seu pulmão também foi atingido pelo problema.

Em agosto de 2021, Marcinho passou por uma cirurgia para colocar um marca-passo, para regular seus batimentos cardíacos.

Segundo a assessoria do cantor, além dos problemas cardíacos, foi identificado um edema pulmonar na última internação do artista.