MC Marcinho faz implante de coração artificial, diz equipe médica

O cantor MC Marcinho, internado no Rio de Janeiro após sofrer parada cardiorrespiratória, passou por uma cirurgia de implante de coração artificial. Ele está em recuperação, segundo a equipe.

O boletim médico divulgado nesta quinta-feira (13), o procedimento foi realizado sem intercorrência. "No momento segue estável e em recuperação", diz o comunicado.

Não há informações sobre os próximos passos do tratamento do artista. Marcinho foi internado na UTI do Hospital Copa D'Or em estado grave na segunda-feira (10).

Devido à gravidade, Marcinho passou a ser tratado com Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), necessária quando o pulmão se torna incapaz de absorver oxigênio.

O transplante de coração consiste na utilização de dispositivos de assistência ventricular como suporte circulatório mecânico. Nesse caso, o organismo tem apoio para bombear o sangue.

Problema cardíaco

Marcinho enfrenta problemas no coração há algum tempo. O funkeiro teve um princípio de infarto em 2021 e precisou colocar um marca-passo.

Logo após o Carnaval deste ano, o funkeiro foi diagnosticado com "água no pulmão" - nome popular do edema pulmonar.

Em março, ele precisou cancelar mais de 20 anos devido aos problemas de saúde. Ele passou por uma cirurgia cardíaca para realizar a troca de marca-passo.

O funkeiro foi liberado e chegou a celebrar a recuperação no programa 'É de Casa'. Nesta semana, foi intubado após uma piora no estado de saúde.