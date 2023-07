Simaria comemora sucesso de carreira solo da irmã Simone Mendes: 'meu sangue'

A cantora Simaria, 41, celebrou o sucesso da irmã Simone Mendes com hit "Erro Gostoso", nesta quarta-feira (12). A declaração foi feita durante o evento Best New Artist Showcase, do Grammy Latino, em São Paulo. A ex-dupla se separou em agosto de 2022. As informações são da revista Quem.

"Eu fico feliz porque os compositores que escreviam para a dupla continuam escrevendo para ela, então não tinha como dar errado. Os caras são incríveis. Quero que ela cresça e siga o caminho dela. Isso é vitória minha. Simone é minha irmã, meu sangue", disse.

Simaria também aproveitou o momento para falar sobre a vida amorosa. "O coração está super tranquilo, dedicado somente aos meus dois filhos. Estou fechada para balanço. Estou criando e compondo, fazendo o que sempre fiz", contou a cantora, que está separada desde 2021.

Afastada das redes sociais, Simaria diz que está focando em atividades domésticas. "Imagina que toda hora estou varrendo uma casa, fazendo comida pros meninos, dando banho nas duas crianças, educando... Não consigo ficar gravando. Esses momentos em casa são nossos", pontuou.