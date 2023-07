Belo tem cachê em alta, carros de luxo e mansão no RJ

O cantor Belo encerrou uma briga judicial de mais de 20 anos com o ex-jogador Denilson, nesta terça-feira (11), quitando uma dívida de R$ 7 milhões. O valor milionário chamou atenção para a fortuna do pagodeiro paulista.

O cachê do artista praticamente triplicou neste ano, conforme levantamento divulgado pelo jornal O Globo. Nos primeiros anos da carreira, os valores cobrados por show variavam entre R$ 50 e R$ 70 mil.

Belo cobrou, em maio, R$ 250 mil para um show em tributo ao aniversário de Maricá, no Rio de Janeiro. Em janeiro, um show no município de Itapissuma, em Pernambuco, custou R$ 200 mil.

O artista vive em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com a esposa Gracyanne Barbosa. O apartamento, avaliado em R$ 3 milhões, tem academia particular, salão de beleza, ofurô e hidromassagem.

Belo também compartilha em suas redes sociais uma coleção de roupas de grife e dois carros de luxo. Os veículos, das marcas Prosche e BMW, são avaliados em mais de R$ 1 milhão.

Dívida milionária

A briga judicial começou após Belo deixar a banda Soweto para seguir em carreira solo. Denilson era o empresário do grupo e processou o músico por quebra de contrato.

O ex-jogador de futebol entrou com um processo em 2000 e, em 2004, Belo foi condenado a apagar R$ 388 mil. Na época, ambos fizeram um acordo de que os valores arrecadados em apresentações de Belo seriam depositados em uma conta do ex-jogador. Mas segundo Denilson, o dinheiro jamais foi recebido, nem o acordo concretizado.

Em julho do ano passado, a Justiça determinou que as empresas responsáveis pela venda de ingressos de show de Belo e Thiaguinho, em São Paulo, realizassem depósito judicial "até o limite do valor incontroverso do débito", de R$ 7 mil.

Denilson também pediu à Justiça o bloqueio de qualquer prêmio em dinheiro ou bem móvel destinado a Belo por participar do quadro 'Dança dos Famosos', do Domingão com Huck.

O pagamento da dívida, que atingiu o patamar milionário após correção monetária, foi divulgado na noite de terça-feira. Denilson falou sobre o possível fim da briga judicial em suas redes sociais nesta quarta.

Ele afirmou que as partes estão "empenhadas em encontrar uma solução" e que irá se manifestar quando o assunto estiver 100% resolvido.