Wesley Safadão grava 'WS Bahamas' DVD com músicas inéditas; conheça repertório

O cantor cearense Wesley Safadão gravou na Ocean Cay, ilha nas Bahamas, o DVD “WS Bahamas”. A produção audiovisual contou com participações de Eric Land e Michele Andrade.

Logo após a gravação, Safadão esticou a apresentação e ficou por mais uma hora animando o público.

Assista trecho de feat de Wesley Safadão com Michele Andrade:

O DVD contou com as músicas inéditas: “Ex que fala mal”, “Primeira Transa”, “Vou começar a não prestar”, “Posição que mulher gosta”, “Vingativa”, “Ninguém sabe”, “Pior que eu” e “Rua”, faixa que estará disponível nas plataformas de áudio e no YouTube oficial do artista, nesta sexta-feira (13).

Um pouco mais cedo, também na Ocean Cay, Zé Neto & Cristiano soltaram a voz durante 1 hora aproximadamente e fez a galera cantar bem alto “Oi Balde”, sucesso recente da dupla.

Logo após as apresentações, os passageiros retornaram ao navio para se arrumar e curtir a festa do branco com EME DJ, Léo Santana e Eric Land.