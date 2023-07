Belo quita dívida com Denilson e encerra briga de judicial após mais de 20 anos, diz colunista

O cantor Belo quitou dívida milionária que tinha com o ex-jogador Denilson, após mais de 20 anos de briga na Justiça. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, na noite dessa terça-feira (11).

A confusão começou após Belo deixar a banda Soweto para seguir em carreira solo. Denilson era o empresário do grupo e processou o músico por quebra de contrato. Segundo a equipe do cantor informou a Leo Dias, agora, a situação foi resolvida.

Em 2004, a Justiça condenou o cantor a indenizar o ex-jogador, determinando que Belo pagasse R$ 388 mil. Denilson teria investido uma quantia significativa no Soweto pouco antes de o vocalista sair da banda, prejudicando, assim, a agenda de shows.

Na época, ambos fizeram um acordo de que os valores arrecadados em apresentações de Belo seriam depositados em uma conta do ex-jogador. Segundo Denilson, o dinheiro jamais foi recebido, nem o acordo concretizado.

Em julho do ano passado, a Justiça determinou que as empresas responsáveis pela venda de ingressos de show de Belo e Thiaguinho, em São Paulo, realizassem depósito judicial "até o limite do valor incontroverso do débito", de R$ 7 milhões.

No mês passado, Denilson chegou a pedir à Justiça que bloqueasse qualquer prêmio em dinheiro ou bem móvel destinado a Belo por participar do quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”.