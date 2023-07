Filho de Rita Lee revela ajuda de Hebe Camargo à família em momento tenso

Beto Lee, filho da cantora Rita Lee, que morreu em maio, disse que a apresentadora Hebe Camargo ajudou a artista em um momento tenso na vida da família.

A ajuda ocorreu em 2008, quando um caminhão de equipamentos musicais de Rita Lee e da família foi roubado. A apresentadora, que faleceu em 2012, ajudou a Rainha do Rock a continuar seus shows.

"Guitarras, bateria, baixo, limparam o caminhão. E aí a gente ficou sem instrumentos para fazer show. Foi quando a Hebe entrou em ação e comprou uma guitarra para a minha mãe, que foi apelidada de Gracinha", lembrou Beto em entrevista ao programa The Noite, do SBT, que vai ao ar na madrugada desta quarta-feira (12).

"Até os últimos shows, essa guitarra estava na estrada. Agora aposentou. Hebe foi uma referência para a minha mãe", disse Beto ao apresentador Danilo Gentili.

O músico também destacou que "certas guitarras não dão para tirar de casa". Beto comentou que usa o instrumento presenteado Hebe para gravar e tocar em casa. "É um tesouro", comentou.

Nova autobiografia

Durante a entrevista, Beto Lee não deixou de citar o livro a segunda autobiografia escrita por Rita Lee, lançada pouco dias após sua morte.

O filho da artista destacou o quanto ela "é uma obra de coragem". Ele considera que a mãe foi uma mulher corajosa "a vida inteira" e, no final, teve a coragem de escrever sobre o que estava acontecendo com ela diariamente.

"Não foi fácil, mas, ao mesmo tempo, ela tinha a habilidade de falar das coisas, principalmente de um lance como esse, uma doença tão avassaladora quanto o câncer", finalizou.

A 'Rainha do Rock' morreu em decorrência de um câncer no pulmão, diagnosticado em 2021. O velório aconteceu no planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Ela estava afastada dos palcos desde 2012, quando enfrentou outros problemas de saúde. Desde então, vivia uma rotina reclusa em um sítio em São Paulo, com a família.