Filho de Rita Lee compartilha vídeo inédito de cantora recebendo presente no hospital; veja

O produtor musical João Lee, filho do meio de Rita Lee, publicou, nesta sexta-feira (23), um vídeo inédito da mãe no hospital. O momento é de maio de 2021, quando o produtor presenteou a rainha do rock nacional com um quadro — uma pintura do álbum Classix Remix.

"Agradeço ao universo por ter me permitido homenagear meus pais enquanto minha mãe ainda estava viva. Abrir mão do controle e ter outras pessoas colocando a mão na sua arte naturalmente gera ansiedade e receio", escreveu.

O quadro é uma imagem de Rita com o marido Roberto de Carvalho, e o álbum é uma releitura dos grandes sucessos do casal.

No vídeo gravado durante a primeira internação, Rita elogia o presente do filho. "Muito legal, João. Muito bom". João contou que foi um mês complicado para ele: "Eu não oscilava emocionalmente entre os extremos. Eu vivia os extremos ao mesmo tempo. Por um lado, estava tão feliz por finalmente, após mais de 10 anos desde a concepção da ideia, conseguir produzir e lançar uma coletânea de três álbuns de remixes fundindo a vida musical dos meus pais com a minha", contou.

João ainda contou que a mãe ouviu as novas adaptações até os últimos momentos de vida. "Os remixes ajudaram demais nesses momentos difíceis. Ela ouviu músicas e os remixes até seus últimos suspiros. A saudade só aumenta", concluiu.

Morte de Rita Lee

Rita Lee morreu devido a complicações de um câncer no pulmão, no último dia 8 de maio, em São Paulo. Um mês após a morte da mãe, João publicou outro vídeo de Rita, no carro, com um relato emocionante.

"Independentemente da dificuldade, minha mãe sempre deu um exemplo maravilhoso para todos nós que estávamos ao seu redor. Ela nunca se deixou abater e nunca ficou de mau-humor. Sempre de cabeça erguida, corajosa, determinada e forte", escreveu. João concluindo que sente muita saudade da mãe e a ama para sempre.

Também filho de Rita com Roberto, Beto Lee anunciou que fará shows em homenagem à mãe a partir de julho. Os sucessos como “Saúde”, “Lança Perfume”, “Ovelha Negra” e “Banho de Espuma” estão no setlist da homenagem.