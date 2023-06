Filho da cantora Rita Lee faz uma homenagem após um mês da morte dela: 'saudade só aumenta'

O filho da cantora Rita Lee, João, postou uma homenagem para a mãe nesta quinta-feira (8), data que marca um mês da morte dela. Em publicação no Instagram, partilhou com os seguidores um vídeo da artista a caminho do hospital, antes de uma consulta.

No registro, ela aparece dançando com as mãos ao som de "Le Freak", música do grupo Chic. "Esse vídeo é apenas um exemplo de como ela conseguia transformar esses momentos difíceis em momentos mágicos e especiais. Hoje faz um mês sem você, mãe. A saudade só aumenta. Te amo para sempre", escreveu.

No longo texto, João relembra as inúmeras vezes que foi ao hospital com a mãe nos últimos dois anos. "A preparação e a rotina eram sempre as mesmas. Éramos todos muito disciplinados com os horários, e era imprescindível estarmos bem descansados para a batalha do dia seguinte", disse.

Durante os períodos de tratamento, evitavam ver filmes e séries até de madrugada, apesar de ser um dos momentos favoritos de Rita Lee e o marido Roberto de Carvalho.

Rotina para o tratamento

Antes de ir ao hospital, acordavam cedo, com "tempo de sobra", para se arrumarem sem pressa. "Como bons amantes de café, combinamos de não tomar nada antes da viagem até o hospital. Café com leite, então, era terminantemente proibido. Não queríamos correr o risco de imprevistos na estrada, se é que vocês me entendem", brincou.

O trajeto costumava durar uns 45 minutos, e os três costumavam partilhar de ansiedade nos momentos que antecediam as consultas.

João Lee Filho de Rita Lee "Lidar com o imprevisível nunca é fácil. Lidar com o imprevisível em uma situação de saúde de alguém que você ama mais que tudo na vida é milhões de vezes mais difícil. Nem consigo imaginar como era para ela. Mas, independentemente da dificuldade, minha mãe sempre deu um exemplo maravilhoso para todos nós que estávamos ao seu redor".

"Ela nunca se deixou abater e nunca ficou de mau humor. Sempre de cabeça erguida, corajosa, determinada e forte", concluiu.

Falecimento

Rita Lee morreu aos 75 anos no dia 8 de maio. A informação foi dada no Instagram oficial da artista. Ela tratava um câncer de pulmão. Conforme a publicação, ela faleceu cercada de todo o “amor de sua família, como sempre desejou”.