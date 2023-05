'Deus é o maior fã dela', diz padre durante missa de sétimo dia de Rita Lee

A missa de sétimo dia da cantora Rita Lee, que faleceu na noite no último dia 9, aconteceu nessa terça-feira (16). Na celebração, o padre Marcelo Leite afirmou que o maior fã da cantora foi Deus.

Celebrada na Paróquia São Pedro e São Paulo, na capital paulista, a missa foi transmitida ao vivo pela internet. O padre Marcelo Leite fez uma homenagem à artista durante a homilia.

"O maior fã de Rita, sabe quem foi e quem é? Deus. Deus é o maior fã dela. Por quê? Porque foi quem a criou. E viu que a sua obra deu frutos, que sua obra manifestou, através da música, muitos ensinamentos. Continuará cantando a glória de Deus agora de uma forma diferente", disse.

O sacerdote citou a obra de Rita em diversos momentos. "Jesus é ovelha negra. Ela cantou tanto, gosto muito [desta música]. Por que quem não tem ovelha negra na família? Jesus era ovelha negra", afirmou.

"Rita cantou muito o amor. Que nós possamos também cantar o amor para podermos viver em um mundo melhor, mais justo, fraterno, como creio que ela sempre quis para todos", finalizou o padre.

Adeus à rainha do rock

Rita Lee morreu aos 75 anos em sua casa, em São Paulo, no fim da noite de segunda. Ela tratava um câncer de pulmão.

A artista passou os últimos momentos "cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou". Em março deste ano, Rita retornou para casa após mais de uma semana internada no Hospital Albert Eistein.

O corpo da cantora foi velado no Planetário do Parque do Ibirapuera na quarta-feira (10), com a presença de familiares, amigos e fãs.