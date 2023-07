MC Marcinho usa 'pulmão artificial' durante internação; veja quadro de saúde do cantor

Internado desde segunda-feira (10), o cantor MC Marcinho está sendo tratado com terapia conhecida como ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea). Isso significa que a oxigenação dele está sendo feita por uma membrana fora do corpo, técnica popularizada como "pulmão artificial".

Marcinho foi internado nessa segunda-feira (10), na UTI do Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, logo após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Nessa terça (11), boletim médico detalhou o tratamento.

Entenda o que é ECMO

A Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) é necessária quando o pulmão se torna incapaz de absorver oxigênio. Ou seja, o equipamento se torna responsável por oxigenar o sangue para fora do corpo. Para a terapia funcionar, o paciente deve estar sedado.

Quadro de saúde

Logo após o Carnaval, Marcinho deu entrada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com diagnóstico de "água no pulmão" - nome popular do edema pulmonar. Ele chegou e receber alta e voltar para casa, mas continuou precisando da nova cirurgia.

Marcinho revelou que já tinha problemas no coração há algum tempo e vinha acompanhando a condição de saúde.

"Só que colocaram o marca-passo de maneira errada, e agora vou precisar colocar outro marca-passo, para eu poder voltar a ter livros e uma vida mais tranquila e normal de novo”, explicou.

Um marca-passo foi colocado nele em agosto de 2021. Dois anos antes, o funkeiro teve um princípio de infarto e já em 2021 ficou em coma após uma infecção bacteriana no pé esquerdo.

MC Marcinho chegou a cancelar mais de 20 shows em março deste ano devido ao problema de saúde que enfrentou.