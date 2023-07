Viúva de Leandro fala sobre críticas a gravidez aos 47 anos: ‘só perco tempo com coisas boas’

Viúva do cantor Leandro, que faleceu em 1998 após um câncer raro no pulmão, Andréa Mota respondeu a perguntas de seguidores no Instagram, neste fim de semana. Ela falou sobre ter engravidado aos 47 anos, fruto de um novo relacionamento, e as críticas que recebe sobre a gestação “madura”.

Legenda: Andréa respondeu a seguidores sobre a gestação Foto: Reprodução/Instagram

Andréa teve Gabriel em abril deste ano, fruto do atual casamento, com Fernando Alves Carmo. Uma fã perguntou se ela apaga os comentários que recebe nas fotos da última gestação. “Só perco tempo com coisas boas. No caso desses comentários ruins eu nem leio e também não preciso apagar. Se a pessoa me segue e ainda comenta mal deve ser muito mal-amada ou infeliz. Tenho dó”, respondeu Andréa.

Ela também contou que recebeu muitas críticas após anunciar a gravidez. "A maioria sempre vai nos criticar. Mas a opinião dessas pessoas vale zero para mim".

Andréa ainda revelou que a gestação de Gabriel foi por meio de fertilização in vitro. "Mas, como já disse, foi um processo longo e não na hora que eu quis. E sim na hora que Deus me permitiu".