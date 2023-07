Veja a programação de shows da Expocrato 2023 nesta segunda-feira (10)

O segundo dia de shows da Expocrato 2023 ocorre nesta segunda-feira (10), no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, em Crato. A noite será marcada por nomes do forró, como Zé Cantor, Toca do Vale e Forró Real.

No total, oito atrações sobem ao palco no festival. Até o próximo domingo (16), 50 artistas terão passado pelo evento que reúne grandes nomes da música de vários estilos musicais.

Mais de 100 horas de música farão parte da programação no Parque de Exposição.

Veja a programação desta segunda: