Anitta e Kim Kardashian se encontram durante desfile de luxo na Itália

Anitta e Kim Kardashian se encontraram no domingo (9), em Puglia, na Itália, durante o desfile da grife de luxo Dolce & Gabbana. Nas redes sociais, um vídeo da artista brasileira conversando com a estrela americana repetiu.

As duas publicaram fotos lado a lado. No grupo, ainda estavam as atrizes Rosie Huntington-Whiteley e Kerry Washington.

“Simplesmente Anitta e Kim Kardashian”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Anitta e Kim Juntas! Mais que amigas, besties”, celebrou outro. “Anitta e Kim juntas! Eu estou vencendo”, comemorou mais um fã.

Look

Para o desfile, Anitta mostrou nas redes sociais o look escolhido: um vestido dourado de renda, com parte do sutiã à mostra e uma meia-calça transparente com bordados que remetiam à estampa do vestido. Ela ainda usou luvas pretas e um véu.

A brasileira também estava acompanhada do ator Simone Susinna, um dos protagonistas do filme “365 dias”, que está sendo apontado como seu novo namorado