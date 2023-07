Thaila Ayala desabafa sobre cirurgia da filha caçula: '10 dias mais longos da história’

A atriz Thaila Ayala usou o Instagram, nesse domingo (9), para falar sobre o quão difícil foi o período que a filha, Tereza, ficou hospitalizada após passar por uma cirurgia no coração. A bebê de dois meses, segunda filha da atriz com o também ator Renato Goés, nasceu com CIV (Comunicação Intraventricular), caracterizada por uma abertura na parede que divide as câmaras que bombeiam o sangue.

“Os 10 dias mais longos da história da humanidade! As horas mais infinitas! Só quem passou sabe. Esses dias eu ouvi a seguinte frase: ‘não tem como uma mãe passar pela UTI e não se dobrar a Deus’. E é exatamente isso”, publicou a atriz na rede social.

Ela ainda agradeceu a todos os médicos, enfermeiros e equipe do hospital onde a Tereza passou pelo procedimento pelo cuidado e atenção.

Thaila e Renato anunciaram nas redes sociais na última quinta-feira (6) que a bebê havia passado por uma cirurgia e estava com o “coração novinho”.