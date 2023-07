Filho de Gugu visita emissoras e fala sobre desejo de trabalhar na televisão

João Augusto Liberato, um dos filhos do apresentador Gugu, esteve na planteia do Altas Horas, da TV Globo, na última semana. João demonstrou interesse em trabalhar na televisão durante o encontro. O programa deve ser veiculado nos próximos 15 dias.

“Durante essa semana João Augusto quis visitar o estúdio e acompanhar uma gravação do Altas Horas”, destacou Serginho Groisman, que comanda o programa. "Ele disse estar interessado em talvez fazer o que o pai fazia. Boa sorte”, acrescentou.

João Augusto também visitou o SBT para gravar o Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, também nesta semana. Conforme o portal IG, jovem recebeu um troféu em homenagem ao pai.

Momento de emoção

Durante a gravação, alguns funcionários antigos na emissora ficaram emocionados e até choraram ao ver João crescido. O menino ia aos estúdios acompanhar o trabalho do pai.

Legenda: Filhos de Gugu participam de homenagens Foto: Reprodução/Instagram

João Augusto frisou a vontade de estar na TV em fala na premiação. “Estou me dedicando à comunicação, quero trabalhar com isso, para manter o legado do meu pai”, ressaltou.