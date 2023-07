Viúva de Gal Costa teria aplicado golpe em Diogo Vilela e criticado Marília Mendonça, diz reportagem

A viúva da cantora Gal Costa, a empresária Wilma Petrillo, se envolveu em mais uma polêmica nesta semana. Conforme reportagem da revista Piauí, publicada nesta quinta-feira (6), Wilma teria aplicado diversos golpes em contratantes de shows, em amigos como Diogo Vilela, e até na própria Gal, falecida em novembro de 2022, além de acusações de assédio moral e ameaças por parte de funcionários.

Outro relato que chamou atenção dos internautas foi de que Petrillo teria chamado Marília Mendonça de "caipira" quando Gal dividiu os vocais com a sertaneja em 2018, na faixa "Cuidando de longe", projeto do disco "A pele do futuro".

Golpes

Segundo publicado na reportagem, o ator Diogo Vilela foi vítima de um golpe na venda de um imóvel aplicado pela viúva de Gal. Discreto em relação ao caso, o artista disse não querer "falar absolutamente nada sobre essa senhora". Diogo teria confiado em Wilma, deixado de assinar acordos legais e confiou apenas em pactos verbais - que não foram cumpridos.

Em meio aos relatos envolvendo Wilma, o médico Bruno Prado detalhou que emprestou cerca de R$ 10 mil para a ex-empresária, mas que teve dificuldade para receber o valor de volta. Após cobrar o dinheiro, Bruno disse que foi chantageado pela viúva de Gal.

Assédio de funcionários

Diversas denúncias de assédio foram registradas por funcionários de Wilma, sócia da Baraka Produções, no escritório da empresa em São Paulo. Segundo os denunciantes, ela chegava a trabalhar nua da cintura para cima, nos dias de calor, mesmo na presença de outras pessoas na sala. Era comum também chamar funcionários de "imbecil", "burra" e controlar o uso do banheiro. Afastamento de amigos Por conta de Wilma, diversos amigos passaram a manter distância da cantora e da ex-empresária. Em entrevista à Piauí, o produtor Ricardo Frugoli disse que tem má recordações do tempo em que trabalharam juntos e que Gal perdeu contratos de shows na Europa e no Brasil por causa de Wilma. “Durante muito tempo, fui o cara que não deixou a bomba explodir. Continuar ali era importante para protegê-la do que vinha acontecendo na carreira e dentro de casa”, contou. Porém, Gal teria ficado chateada. Nos bastidores, havia brigas, ex-funcionários com depressão por conta das humilhações, e acusações falsas de furto.