Ex-empresária de Gal Costa pede direito à herança milionária da cantora por união estável

Wilma Teodoro Petrillo, ex-empresária de Gal Costa, pediu o reconhecimento de união estável com a artista para ter direito à metade da herança milionária.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, Wilma também solicitou a guarda de Gabriel Penna Costa, de 17 anos, único filho e herdeiro direto de Gal, alegando ser uma "segunda mãe" do jovem em uma convivência de muitos anos.

A ex-empresária pediu o reconhecimento da Justiça para ser considerada a inventariante do espólio, ou seja, a administradora da herança.

Wilma e Gal Costa viviam um relacionamento desde 1998. Sempre discretas em relação ao namoro, as duas raramente faziam declarações de afeto ou eram vistas em público.

Críticas

Amigos e familiares da artista já chegaram a criticar Wilma, que foi acusada de descumprir vontades da artista após sua morte. Na época, o local de sepultamento de Gal foi contestado por pessoas próximas à cantora, que foi enterrada em São Paulo por decisão de Petrillo, mas para amigos deveria ter sido no Rio de Janeiro.

Wilma também foi criticada em outra ocasião, quando publicou uma foto dela no perfil de Gal. Na imagem, ela aparece de óculos escuros acariciando um cachorro com a legenda “Salvador”.

Nos comentários, os fãs da cantora e artistas como Maria Gadú, Ciro Barcellos, Bebel Gilberto e Mariana de Moraes, neta de Vinicius de Moraes, demonstraram insatisfação.