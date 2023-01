Viúva de Gal Costa posta foto no perfil da cantora e é criticada

Wilma Petrillo, viúva da cantora Gal Costa, publicou na tarde desta quinta-feira (12) uma foto dela no perfil da cantora e foi muito criticada pelos seguidores da artista. Na imagem, Wilma aparece de óculos escuros acariciando um cachorro com a legenda “Salvador”.

Nos comentários, os fãs de Gal demonstraram insatisfação. “Vamos todos denunciar como conteúdo falso. Essa impostora não vai administrar o legado de Gal”, disse um. “Inacreditável a memória de Gal ser tratada dessa forma”, publicou outro.

Foto: Reprodução

Outros seguidores acreditam que ela tenha publicado a foto por engano. “A Wilma deve ter postado errado. Não a julguem, logo alguém vai avisá-la sobre isso”, escreveu um.

Gal faleceu em novembro e a causa da morte não foi revelada. A história de Wilma e Gal é pouco conhecida, porque a artista preferia deixar sua vida íntima no anonimato, mas as duas estão juntas desde os anos 1990. Gabriel, filho de Gal, tem Wilma com uma segunda mãe, pois convive com ela desde pequeno, quando foi adotado.