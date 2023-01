Gustavo Benedeti, do BBB 23, já esteve em Fortaleza e visitou pontos turísticos

Gustavo Benedeti, anunciado nesta quinta-feira (12) como integrante do grupo 'Pipoca' do BBB 23, já visitou Fortaleza. Em seu Instagram, que já acumula 387 mil seguidores, ele tem um destaque sobre a capital do Ceará.

Nos vídeos publicados, o participante do reality show mostra que visitou alguns pontos turísticos da cidade, como a Praia do Futuro. Ele também esteve no Cumbuco, onde se aventurou em descer em uma prancha em uma duna.

Gustavo ainda conheceu o Beach Park e desceu no Insano, tobogã com 41 metros de altura.

Quem é Gustavo Benedeti?

Gustavo tem 27 anos, mora em Paraíso do Leste, no Mato Grosso, e é fazendeiro e empresário. Em seu vídeo de apresentação divulgado nesta quinta, ele contou que trabalha na fazenda do pai e faz de tudo: trata dos animais e até ajuda a limpar pasto.

O fazendeiro ainda relata que é vaidoso, gosta de se cuidar, e é chamado de "agroboy" pelas mulheres.

O BBB 23 tem estreia marcada para segunda-feira (16).