Bruna Griphao é confirmada no Camarote do BBB 23; saiba mais sobre a atriz

O elenco do Camarote do 'Big Brother Brasil' 23 continua a ser divulgado pela Rede Globo nesta quinta-feira (12). Desta vez, depois do anúncio da ex-Rouge Aline Wirley, foi apresentada a atriz Bruna Griphao como a nova sister do BBB.

Bruna nasceu no Rio de Janeiro e iniciou a carreira televisiva ainda na infância, quando participou do programa 'TV Xuxa'. Seu talento foi reconhecido pouco antes por um professor de teatro, que aconselhou seus pais a investirem em sua carreira artística.

Bruna Griphao Atriz e participante do Camarote do BBB 23, em entrevista ao Gshow Minha paixão pela televisão começou porque eu via os bastidores das crianças interagindo com a Xuxa, e eu falava: 'Eu quero trabalhar com ela. Quero estar ali, fazer as danças, fazer aquilo ali".

Na telinha da Globo, a sister atuou em novelas como 'Avenida Brasil' e 'Nos Tempos do Imperador'.

'Ame ou odeie'

Bruna se considera uma pessoa "intensa", do tipo "ame ou odeie", e promete uma participação "sem filtro" no reality. "Se eu me sentir injustiçada, humilhada, eu perco um pouco a linha da noção".

Em entrevista ao Gshow, ela também explicou que não se parece com o que posta nas redes sociais. "Acho que não sou nada do que aparento ser nas minhas redes sociais. Aparento ser uma mulher sexy, misteriosa, e não sou nada disso. Sou outra pessoa, galera. Sinto muito informar. Sou bem da bagaça. Falo: 'gente, meu Instagram é uma farsa'".

No Instagram, onde diz que não mostra a sua realidade, Bruna é seguida por 2,7 milhões de pessoas. Ela costuma publicar fotos em viagens e na praia.

A também influenciadora digital disse que está solteira desde o ano passado e que, embora se considere "namoradeira", não pretende ficar com ninguém dentro da casa: "Não estou querendo amor, estou querendo ser o meu amor agora. Chega! Botei na minha cabeça que vou ficar solteira um bom tempo, porque namoro muito. É bom ficar sozinha".

Apoio de artistas

Para anunciar sua participação no BBB 23, a equipe da atriz publicou um vídeo bem-humorado nas redes sociais dela. A produção simula um "sequestro" da artista, que recebe orientações do 'Big Boss' para "achar a sala certa".

Numa casa que aparenta ser um labirinto, a atriz abre portas que levam a lugares em que ela já esteve na Globo, como a 'TV Xuxa' e a 'Avenida Brasil'. Ao abrir a última porta, ela ouve a música-tema do programa, 'Vida Real, de Paulo Ricardo.

Nos comentários da postagem, vários outros artistas apoiaram a participação dela no BBB.

"Querida Leopoldina, já estamos com nossas vestimentas para acompanhar a desenvoltura de nossa espevitada princesa neste aguardado evento. Lembre-se de maneirar os ânimos, abrandar o temperamento intempestivo e por fim, filha, que seja muito feliz em tão curiosa aventura. Ass: Dom Pedro II", brincou o ator Selton Mello, que contracenou com Bruna em 'Nos Tempos do Imperador'.

"Já tô na torcida", escreveu a cantora e ex-BBB Pocah. "Bruna! Seja feliz, meu amor", completou a atriz Klara Castanho.

Nome artístico

Parte da família de Bruna tem origem na Grécia. "A família por parte da minha mãe é grega, todo mundo fala grego lá em casa, menos eue meus primos. A gente quebra prato, quebra ovo, quebra tudo", brincou a atriz.

Seu nome artístico é resultado da junção de seus dois sobrenomes: Grigoriadis Orphao. Mas, hoje, a influenciadora brinca que se arrepende da escolha. "Acostumei, mas não amo Griphao".