Bebê de 2 meses de Thaila Ayala e Renato Góes passa por cirurgia

A filha dos atores Renato Góes e Thaila Ayala de apenas foi dois meses foi operada no Hospital Israelita Albert Einstein. Tereza, ainda no útero, foi diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita. O ator publicou um agradecimento aos profissionais de saúde nesta quinta-feira (6).

"Tereza e seus HERÓIS. Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna. Tetê renasceu", desabafou o astro global.

Thaila, em seu perfil, compartilhou um relato sobre o momento de descoberta do diagnóstico da filha e a preparação para a cirurgia. Tereza foi diagnosticada com CIV após exames de rotina, ao descobrir que o percentil ("nota do bebê") tinha caído e não havia subido ao nível esperado.

“Todas as probabilidades mostravam que não vai dar certo e vinha uma palavra falando que vai dar certo. E ele [o médico] achou uma parte do coração da menina, que já deveria estar fechado dentro do meu útero e não estava", contou.

Renato e Thaila também são pais de Francisco, de um ano.

O que é Comunicação Interventricular (CIV)

Conforme o Ministério da Saúde, cerca de 30 mil crianças nascem com o problema de cardiopatias congênitas. dESTE TOTAL, CERCA DE 40% necessitam de cirurgia ainda no primeiro ano.

A Comunicação Interventricular (CIV) é um tipo de cardiopatia congênita. É caracterizada por uma abertura ou orifício na parede [septo] que divide os ventrículos [câmaras que bombeiam o sangue] direito e esquerdo. Assim, permite a passagem do sangue de uma câmara a outra, quando este fluxo não deveria existir.