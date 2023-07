Britney Spears se pronuncia após ser agredida por segurança de astro da NBA

Após ter sido agredida por um segurança, a cantor Brtiney Spears se pronunciou nas redes sociais, nesta quinta-feira (6). Conforme o TMZ, Britney havia pedido para tirar uma foto com o jogador Victor Wembanyama, quando foi atingida. Em publicação nas redes sociais, a cantora descreveu que "experiências traumáticas não são nada novo para ela", contudo, ela não estava preparada para a violência que sofreu.

"Eu estou ciente da declaração do atleta quando ele menciona que 'eu o agarrei por trás', mas eu simplesmente toquei seu ombro. Seu segurança então revidou com um tapa na minha cara, sem olhar para atrás, no meio de uma multidão. Quase caí no chão e fazendo meus óculos caírem do meu rosto", escreveu.

Brtiney ainda contou que estar cercada por um grupo de fã de Wembanyama. Ainda conforme ela, o segurança não agrediu mais ninguém, apenas a cantora. No entanto, ela se opõe ao uso de força em quaisquer situações.

"A violência física está ocorrendo com muita frequência neste mundo. Muitas vezes, atrás de portas fechadas. Apoio todas as vítimas e meu coração está com todos vocês! Ainda não recebi um pedido de desculpas público do jogador, do segurança dele ou de sua organização. Espero que eles o façam", pediu Brtiney.

Como foi a agressão

Conforme o TMZ, Britney foi agredida nesta quarta-feira (4) pelo diretor de segurança do time, San Antonio Spurs. Ela estava acompanhada do marido, Sam Asghari, e de mais duas pessoas.

No momento após a agressão, a cantora se levantou e foi para a sua mesa. Ainda segundo o tabloide americano, o segurança teria pedido desculpas a cantora. Contudo, ela negou que houve um pedido, nesta quinta-feira (6).

A cantora prestou queixa as autoridades sobre o ocorrido. Conforme Britney, a Polícia de Las Vegas já investiga o caso.