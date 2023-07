Quem é Simone Susinna, ator de '365 dias' e suposto namorado de Anitta

O ator Simone Susinna ganhou milhares de novos seguidores desde a noite desse sábado (8), quando apareceu ao lado de Anitta. O italiano, protagonista do filme '365 Dias', da Netflix, também é modelo e passou a ser reconhecido publicamente ao participar do reality show 'Isola dei Famosi' (Ilha dos Famosos) na versão italiana.

Simone, 29, iniciou a carreira aos 18 anos, quando se mudou para Milão. Depois da estreia em '365 dias' ganhou notoriedade mundial. No filme, interpretou o 'Nacho', antagonista de Massimo Torricelli (Michele Morrone).

RELACIONAMENTO COM ANITTA

Desde junho há rumores que ele e a cantora brasileira estão 'se conhecendo'. Há um mês, a dupla foi vista na Turquia, durante a final da Champions League.

Nas redes sociais, além de Anitta, o italiano segue a brasileira Juliette

Na noite desse sábado, Simone e Anitta chegaram juntos e de mãos dadas ao evento de moda da marca Dolce&Gabbana, na Itália.

'PERGUNTE A MINHA ESPOSA'

Quando questionado pela imprensa se estava namorando a brasileira, o italiano disse: "pergunte a minha esposa".

No instagram, Susinna ainda fez ainda uma publicação no Instagram com um carrossel de fotos com a cantora. Em uma das imagens, inclusive, eles aparecem "agarradinhos". Em outra, Susinna faz massagem no pé de Anitta.